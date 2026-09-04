뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"고향사랑기부 세액공제 확대…법인 기부도 추진"

송인호 기자
작성 2026.09.04 21:00 조회수
PIP 닫기
<앵커>

정부가 지역소멸 위기 대응을 위해 고향사랑기부제의 세액 공제를 확대하고 법인 기부를 허용하는 등 제도 개선을 추진합니다. 고향사랑기부제 운영 성과가 우수한 15개 지방 정부에는 포상도 이뤄졌습니다.

송인호 기자가 보도합니다.

<기자>

고향사랑기부제 지난해 전국 모금액은 제도 도입 3년 만에 1천500억 원을 돌파해 첫해보다 두 배 이상 늘었습니다.

전체 모금액의 92%가 비수도권으로 향했고, 89개 인구감소지역의 평균 모금액은 다른 지역보다 1.7배 많았습니다.

특히, 산불과 홍수 등 대형 자연재해를 입은 지역에 기부 행렬이 이어져 재난 극복에 큰 힘이 됐단 평가입니다.

SBS와 행정안전부가 공동 주최한 제2회 고향사랑기부대상 시상식에서 '기부가 지역의 변화'로 이어진 성과를 낸 지방 정부 15곳이 선정됐습니다.

소아청소년과 의료 공백을 해소한 전남 고흥군, 기부를 관광으로 연결시킨 경북 영주시, 그리고 2년 연속 경기도 내 모금 실적 1위를 기록한 경기 안성시가 대상을 수상했습니다.

[공영민/전남광주통합특별시 고흥군수 : 소록도에 두 천사 마리안느·마가렛 할머니들을 선양하는 사업을 계속하고 있고요. 그 지정 기부를 했더니 많이 기부금이 다 많이 오고 있습니다.]

금상과 은상, 동상에는 제주도와 대전 중구, 부산시 등 각각 3곳이 수상했고, 보령시와 여수시, 연천군이 특별상을 받았습니다.

[김덕현/경기 연천군수 : 고향사랑 기부제를 더욱 활성화해 나가는 데 온 힘을 다하겠습니다.]

기부 확산을 위해 정부는 제도 개선에 나섭니다.

[윤호중/행정안전부 장관 : 세액 공제를 확대해 나가는 한편 법인 기부 도입 등 필요한 제도 개선을 꾸준히 추진해 나가겠다는 약속도 (드리겠습니다.)]

현재 10만 원까지인 전액 세액 공제 범위를 20만 원 이상으로 늘려야 한다는 지역의 요구가 높아지고 있어 중앙 정부가 이를 수용할지 주목됩니다.

(영상편집 : 김종태, VJ : 김형진)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
송인호 기자 사진
송인호 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지