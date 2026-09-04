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"직장 잃을까 봐 범행"…사이코패스 "기준 미달"

정지연 기자
작성 2026.09.04 20:45 조회수
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<앵커>

자신이 가르치던 중국인 유학생을 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받는 정창성이 오늘(4일) 구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 피해자와의 교제 사실이 알려져 직장을 잃을까 봐 범행을 저질렀다는 게 정 씨 주장인데, 사이코패스 진단 검사 결과 사이코패스 기준에는 미치지 않는 것으로 확인됐습니다.

정지연 기자의 보도입니다.

<기자>

경북 경산경찰서는 살인과 시체 손괴, 유기, 은닉 등의 혐의로 중국인 대학 강사 31살 정창성을 구속 송치했다고 밝혔습니다.

정창성은 지난달 20일 경산시 자신의 주거지에서 20대 중국인 유학생을 목 졸라 살해하고, 시신을 훼손해 전국 각지에 유기한 혐의를 받고 있습니다.

[대구지방법원 (지난달 27일) : (왜 살해했습니까? 피해자와 어떤 사이였나요?) …….]

경찰 조사에서 정 씨는 "연인 관계였던 피해자가 말다툼 도중 둘 사이의 관계를 대학에 알리겠다고 하자 직장을 잃을 것이 두려워 범행했다"고 진술한 걸로 파악됐습니다.

경찰은 거짓말탐지기 반응과 다른 여러 정황을 근거로 두 사람이 실제 연인 관계였던 걸로 추정된다고 설명했습니다.

또 범행 직후 여장을 한 채 여행 가방과 피해자 휴대전화를 들고 동대구역까지 이동한 뒤 피해자가 실종됐다고 신고하는 등 수사에 혼선을 줘 공무집행방해 혐의도 적용했다고 경찰은 밝혔습니다.

지난 주말에는 앞서 거부 의사를 밝혔던 반사회적 인격장애, 사이코패스 진단 검사도 실시됐는데, 분류 기준인 25점에 미치지 않는 결과가 나왔습니다.

경찰은 송치 이후에도 피해자 시신 수색을 계속 이어 나가는 한편, 정 씨가 다른 여학생들에게도 '자신에게 잘 보여야 졸업할 수 있다'고 협박한 혐의 등 여죄 수사도 진행 중이라고 밝혔습니다.

(영상편집 : 김준희)
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