조선업 부활 위해…일본, 자국 조선사에 1조 8천억 원 보조금

한국과 중국에 밀려 세계 시장 입지가 크게 줄어든 자국 조선업을 부활시키려는 일본 정부가 주요 조선사에 1조 8천억 원이 넘는 보조금을 지급하기로 했습니다.



가네코 야스시 일본 국토교통상은 오늘(4일) 각의(국무회의) 후 기자회견을 통해 조선사 3곳에 2034 회계연도까지 10년간 우리 돈 약 1조 8천430억 원을 지원하기로 결정했다고 밝혔습니다.



이는 일본이 자국 조선업 강화를 위해 조성한 '조선업 재생 기금'의 첫 번째 지원 사례입니다.



앞서 일본 정부는 향후 10년간 민·관 합동으로 조선업에 약 8조 6천억 원 규모의 투자를 유도한다는 계획을 세우고 이를 지원하기 위해 약 3조 원 규모의 조선업 재생 기금을 조성했습니다.



이번 보조금은 각 조선사의 자동화 투자와 연구 개발 등에 사용될 전망입니다.



(사진=게티이미지)