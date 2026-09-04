'9일 만의 기적' 구조 생존자 "다른 사람들 대피 돕다 갇혀"

▲ 발전소 네팔인 직원 2명 구조 현장

네팔 대홍수 발생 9일 만인 현지시간 4일 수력발전소 터널에서 극적으로 구조된 네팔인 산제이 사씨는 "다른 사람들을 대피시키려다가 빠져나오지 못했다"고 밝혔습니다.현지 매체 카트만두포스트 등에 따르면 이날 오전 중북부 바그마티주 트리슐리 3A 수력발전소 터널에서 가장 먼저 구조된 이 발전소 기계반장 사씨는 구조된 뒤 자신을 진단한 네팔군 의료진에게 이같이 전했습니다.그는 "나는 제어실에서 일하고 있었다. 내 책임은 모두의 생명을 구하는 것이었다"고 말했습니다.홍수가 발전소를 덮치자 사씨는 "모두에게 뛰쳐나가라고 소리쳤다. 그러는 동안 나는 시간을 허비했고 결국 빠져나올 수 없었다"고 당시 상황을 전했습니다.사씨는 자신이 모두를 안전하게 대피시켜야 할 책임이 있었기 때문에 남았으며, 다른 사람들이 모두 빠져나간 뒤에는 탈출하기에 너무 늦었다고 설명했습니다.그는 구조될 때까지 터널 안에서 힌두교 주문을 외우면서 견뎠다면서 "말을 하거나 소리를 내서 소통할 수 있었던 사람은 근처에 서너 명 뿐이었다"고 말했습니다.다만 "모두가 탈출하지 못했을 수도 있다. 터널이 아주 길다"면서 발전소 주변과 터널 깊숙한 곳에 더 많은 사람이 갇혀 있을 가능성도 있다고 전했습니다.또 홍수 급류의 힘으로 사람들이 더 깊숙이 안쪽으로 떠내려갔을 수도 있다고 덧붙였습니다.한편 사씨에 이어 이날 구조된 이 발전소 기계 감독관 카비르 마하르잔씨의 아내인 히라 쇼바씨는 "남편이 두 번째 삶을 얻었다.우리는 너무나 행복하다"면서 그를 찾아낸 구조대원들에게 감사의 뜻을 나타냈습니다.쇼바씨는 현지 TV 인터뷰에서 "우리는 오랫동안 기다려왔다. 지금 남편을 보러 병원에 가는 중"이라면서 기쁨을 감추지 못했습니다.그는 대홍수 발생 직전인 지난달 26일 오전 7시 30분쯤 남편과 통화한 것을 마지막으로 지난 9일 동안 그의 행방을 접하지 못했습니다.그는 "그 나날을 견디는 게 너무 힘들었다. 하루 이틀이 아니었다. 우리는 밥도 제대로 못 먹고 잠도 못 잤다"면서 남편의 실종 이후 자신과 가족이 극도로 고통스럽고 힘든 시간을 보냈다고 전했습니다.이어 "우리는 그가 여전히 거기 있을 것으로 믿었다. 그가 돌아올 것으로 믿었다. 하지만 (그가 구조되기까지 생각보다) 조금 더 오래 걸려서 고통스러웠다"고 말했습니다.쇼바씨는 "이런 구조 작업은 시간이 오래 걸리는 것 같다"면서 "그들은 목숨을 걸고 그를 구했다. 전체 구조팀에 진심으로 감사드린다"고 덧붙였습니다.네팔 총리실 등에 따르면 사씨의 건강 상태는 안정적인 것으로 알려졌으며, 마하르잔씨는 손발을 움직이지 못하고 있어 중환자실로 옮겨졌습니다.(사진=카트만두포스트 홈페이지 캡처, 연합뉴스)