[머그인사이트] 사교육 경쟁 사라지면 아이 더 낳을까?…학원비와 출산율의 뜻밖의 관계

아이 한 명에게 들어가는 교육비가 줄면 사람들은 아이를 더 낳을까요?



국제 공동연구에서는, 남보다 뒤처지지 않으려는 교육 경쟁이 없다고 가정하면,

한 세대 여성의 평균 자녀 수가 30% 가까이 늘어나는 것으로 추정했습니다.



그렇다면 학원비만 줄이면 저출생 문제가 해결될까요?



사교육 경쟁을 멈추기 어려운 이유부터 대학·일자리 격차,

출산 뒤 여성의 경력 손실까지,

아이를 낳는 선택을 어렵게 만드는 구조를 비디오머그에서 살펴봤습니다.



취재•구성 심영구/편집 윤예란/디자인 조승현/제작 지식콘텐츠IP