[이슈빡] 원전보다 싫다? 미국서 "데이터센터 반대" 확산…중간선거 쟁점으로

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

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■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 이현식 (SBS 뉴스헌터스팀 기자)

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"우리 동네엔 절대 안 돼" 미국에서 AI 데이터센터 반대가 거세지고 있습니다. 한때는 서로 모셔가려던 데이터센터, 이제는 원전보다 더 싫다는 여론조사 결과까지 나올 정도입니다.

뉴욕주를 비롯해 미 전역에서 데이터센터 건립을 금지하거나 기존 계획을 철회하고 있는 가운데, 데이터센터는 다가오는 11월 중간선거에도 쟁점이 되고 있습니다.

트럼프 미 대통령은 '데이터센터를 안 지으면 가난해질 거다, 중국만 반길 것'이라며 밀어붙이는 모양새입니다.

우리에게도 남의 일이 아닌 'AI 데이터센터' 문제, 자세히 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.