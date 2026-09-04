오타니, 35일 만에 결장…"몸 상태 매일 지켜봐야 하는 상황"

▲ 오타니 쇼헤이

최근 부상 여파로 부진한 모습을 보이는 LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이가 7월 31일 시애틀 매리너스전 이후 35일 만에 결장했습니다.오타니는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스전에서 벤치를 지켰습니다.왼쪽 무릎 부상을 안고 있는 오타니는 7월 4일 샌디에이고 파드리스전 이후 투수로 등판하지 않았고, 8월 한 달간 타자로 타율 0.241의 부진한 성적을 냈습니다.3일 세인트루이스전에선 4타수 무안타 4삼진 1볼넷을 기록해 시즌 타율이 0.279까지 떨어졌습니다.MLB닷컴은 "오타니는 현재 몸 상태가 좋지 않아서 매일 상태를 지켜봐야 하는 상황"이라고 전했습니다.데이브 로버츠 다저스 감독은 이날 경기를 앞두고 "오타니가 부상자 명단(IL)에 오를 가능성은 작지만, 아예 없는 것은 아니다"라고 밝혔습니다.오타니는 지난달 18일 콜로라도 로키스전에서 취재진과 인터뷰한 뒤 언론과 접촉을 피하고 있습니다.MLB 닷컴은 "오타니는 무릎뿐만 아니라 이두근과 목 통증을 안고 있다"며 "다저스 구단은 포스트시즌 전까지 오타니가 컨디션을 회복할 수 있도록 집중하는 상황"이라고 설명했습니다.이날 다저스는 오타니는 대신해 1번 타자로 선발 출전, 5타수 4안타 2득점으로 활약한 한국계 토미 현수 에드먼의 맹활약을 앞세워 3대 2로 승리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)