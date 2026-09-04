러, 자국 내 독일문화원 폐쇄…파괴공작 배후 지목에 맞대응

▲ 폭발물이 탑재된 드론이 출몰해 비상이 걸린 독일 라이프치히-할레 공항에 지난 8월 7일 경찰이 출동해 주변을 살피고 있다.

독일이 지난달 발생한 라이프치히-할레 공항 드론 공격 배후로 러시아를 지목해 양국 간 갈등이 격화하는 가운데 러시아가 자국 내 독일문화원들의 문을 닫기로 했습니다.현지시간 3일 AP통신에 따르면 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 유럽과 갈등이 심화하고 있는 점을 고려해 독일문화원을 폐쇄하기로 했다고 밝혔습니다.모스크바와 상트페테르부르크, 예카테린부르크 등에 있는 독일문화원(괴테인스티투트)이 폐쇄 대상입니다.유럽 각국은 러시아가 우크라이나 전쟁 장기화 국면에서 활로를 찾기 위해 하이브리드 전략으로 사보타주(파괴공작)를 벌이고 있다고 의심해왔습니다.이런 상황에서 라이프치히-할레 공항에서 폭발물 드론 공격 상황이 발생하자 독일은 곧바로 러시아를 배후로 지목했습니다.드론 공격 사건이 단발성이 아니라 러시아의 하이브리드 공작의 연장선이라고 본 것입니다.독일은 곧바로 러시아 영사관을 폐쇄하고 베를린 내 러시아문화원의 계약도 해지했습니다.러시아는 독일이 자국 내 정치 상황을 타개하기 위해 사건을 날조했다고 반발했지만, 유럽 각국은 의심의 눈초리를 거두지 않았습니다.폴란드, 덴마크, 핀란드, 영국, 체코, 리투아니아 등이 이 문제를 걸고 자국 내 러시아 외교관들을 초치했고, 노르웨이는 우크라이나 국영 에너지 기업의 요청에 따라 북극해 스발바르 제도에서 러시아 선박을 압류하기도 했습니다.그러나 독일 서부 노르트라인베스트팔렌주 베르크하임에 있는 암프리온 변전소에서 대규모 정전을 노린 걸로 보이는 전력망 공격 사건이 이틀 연속 발생한 데다 뮌헨의 방산업체 단지가 방화 공격을 받는 등 러시아를 배후로 의심할만한 일들이 계속 발생하고 있습니다.유럽연합은 러시아의 파괴 공작에 대응할 방안을 모색하고 있지만 군사적 수단을 쓰지 않고 대처할 방안을 찾지 못해 고심하고 있다고 AP는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)