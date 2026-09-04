대홍수 9일 만에…발전소 터널서 네팔인 2명 극적 구조

<앵커>



네팔 대홍수 발생 9일 만에, 수력발전소 터널에 갇혀 있던 네팔인 직원 2명이 극적으로 구조됐습니다. 이번 구조로 발전소 터널 곳곳에 고립된 생존자가 더 있을 수 있다는 희망에, 추가 구조 기대도 커지고 있습니다.



보도에 곽상은 기자입니다.



<기자>



어둠 속 터널에서 발견된 남성을 구조대원들이 들것에 고정해 끌어올립니다.



좁은 통로를 지나 진흙투성이가 된 남성이 마침내 햇빛 아래 모습을 드러냅니다.



또 다른 남성도 구조대원들의 부축을 받아 지상으로 힘겹게 끌어올려집니다.



주변에서는 박수가 터져 나오고, 남성은 감격에 겨운 듯 손을 흔듭니다.



오늘(4일) 오전 트리슐리 3A 수력발전소 터널에서 네팔인 직원 2명이 구조됐습니다.



대홍수로 갇힌 지 9일 만입니다.



당국은 헬기를 이용해 두 사람을 카트만두에 있는 병원으로 이송해 건강 상태를 확인 중이라고 밝혔습니다.



한 네팔 의원은 "터널 안에서 목소리가 들리자 구조팀이 '당황하지 말라'고 외쳤고, 내부에서 '알겠다'는 답이 돌아왔다"며 구조 당시 긴박했던 상황을 전했습니다.



오늘 구조가 이뤄진 트리슐리 3A 발전소는 한국인 직원 9명이 실종된 어퍼트리슐리 1 발전소에서 트리슐리강 하류로 약 6km 떨어진 곳입니다.



현재 네팔 내 12개 수력발전 시설에서만 작업자 900여 명이 실종됐고, 이 중 500여 명은 터널 안에 갇힌 것으로 추정됩니다.



구조 당국은 특히 트리슐리 3A와 라수와가디 발전소 등에 생존자가 있을 가능성이 높다고 보고, 최근 수색 역량을 집중해 왔습니다.



이번 대홍수로 네팔과 중국에선 지금까지 최소 1,280명이 숨지고 5,500여 명이 실종됐습니다.



절망 속에 전해진 9일 만의 생환 소식에, 터널 안에 고립된 다른 인원들에 대한 구조 기대감도 다시 커지고 있습니다.



(영상편집 : 김병직)