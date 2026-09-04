금감원 노조 "금융중심지 서울에 남아야"…청와대에 탄원서 제출

▲ 윤석구 전국금융산업노동조합 위원장이 4일 서울 광화문 세종대로에서 열린 총파업 집회에서 머리띠를 들어올리고 있다.

금융감독원 노동조합이 금감원과 금융 공공기관의 지방 이전을 우려하는 탄원서를 청와대에 제출했습니다.서명을 한 노조원은 모두 1천720명입니다.김성우 금감원 노조위원장은 "금감원과 금융 공공기관이 지방 이전할 경우 금융산업의 경쟁력 약화는 불 보듯 뻔한 일"이라며 "금융소비자와 물리적인 거리가 멀어지면 금융소비자 피해에 효과적으로 대응하지 못하게 될 것"이라고 우려했습니다.노조는 탄원서에서 "금융감독원과 금융 공공기관의 지방 이전은 시대를 역행하는 최악의 결정"이라며 "금융중심지인 서울에 집중하는 것이 바람직하다"고 주장했습니다.이어 "여의도 금융중심지와 용산 업무지구 연결을 통해 세계적 금융·비즈니스 거점을 조성하겠다는 정책 추진도 어려워질 수 있다"고 덧붙였습니다.금감원 인력의 이탈 가능성도 거듭 강조했습니다.노조 내부 설문조사에 따르면, 지방 이전이 공식화할 경우 만 40세 미만 직원의 80.4%, 변호사 85.5%, 회계사 78.9%, 석박사 65.5%가 이탈 의사를 밝혔습니다.연간 금융 민원 80만여 건 중 80% 이상이 수도권에 집중되고, 금감원 내방 민원도 3천468건에 달한다는 점도 강조했습니다.앞서 정부는 어제(3일) '2차 중앙행정기관 이전 추진 방향'을 밝히며 법무부, 성평등부 등을 내년 상반기 이전 대상으로 언급했습니다.금융위는 별도 언급되지 않았지만, 연내 발표 대상에 오를 가능성이 커 금감원과 금융 공공기관에서 반대 행동이 더욱 거세질 전망입니다.(사진=금융노조 제공, 연합뉴스)