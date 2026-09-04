[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● '버티기' 용혜인 '묵묵부답' ~ ● 한동훈, 김승원 녹취 공개
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"용혜인도 논란 무겁게 받아들일 것…청문회 소명 기회 줘야"
"한동훈, 당시 기소 못 한 이유 알 것…녹취록 경위 설명해야"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"김승원 폭로 내용, 영화에 나올만한 것…범죄 여부 떠나 이미 실격"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "한동훈, 그 자료 어디서 취득했나" "태양 가리키면 태양을 봐야지"…한민수·김근식 충돌
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