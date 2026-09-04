[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 최고위원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 갤럽도 40%…취임 후 최저
한민수 / 더불어민주당 최고위원
"부동산 정책 부정 평가는 좀 줄어…여론 점점 더 좋아질 듯"
"호르무즈 파병, 구체적인 논의 단계 아냐"
"지지율 하락, 민심의 경고…민주, 반성하고 쇄신하려고 노력"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"이 대통령 집권 초반 지지율 낙폭 커…국민들 불만 쌓여있는 듯"
"호르무즈 파병 결정 시 범여권 큰 정치적 갈등 유발할 듯"
"국힘 지지율 상승, 반사이익 일시적 현상"
양만희 / SBS 논설위원
"파병 검토에 거론되는 부대, 전투성 강해…군-청 논의 진전된 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 지지율 하락 와중에 불거진 파병 변수…김근식 "범여권 내 큰 갈등 도화선 될 것"
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