인천경찰청장 취임 직후 관계성 범죄 대응 점검…"피해자 보호 당부"

▲ 유승렬 인천경찰청장

최근 이른바 '제주 실종 신고 허위 종결' 사태와 함께 관계성 범죄 사건이 끊이지 않는 가운데, 신임 인천경찰청장이 취임 후 첫 행보로 관련 현장 점검에 나섰습니다.유승렬 인천경찰청장은 오늘(4일) 서부경찰서를 찾아 실종과 관계성 범죄 대응 상황을 점검했습니다.어제 취임한 유 청장은 인천에서 가장 치안 수요가 많은 곳으로 꼽히는 서부서를 첫 방문지로 선택해 피해자 보호를 강조했습니다.인천경찰청은 2024년 1월부터 지난 7월 말까지 인천에서 접수됐다가 종결된 실종 신고 사건 2만 112건을 전수 점검하면서 실종자의 안전을 다시 한번 확인하고 있다고 밝혔습니다.인천 소재 11개 경찰서는 형사과장을 팀장으로 하는 태스크포스를 구성하고 비대면 방식으로 종결된 실종 사건을 일일이 점검하고 있는데, 현재까지 안전 우려 사례는 확인되지 않은 것으로 전해졌습니다.유 청장은 "실종 사건의 경우 가족과 피해자 입장에서 접근해야 한다"며 "관계성 범죄는 초기 단계부터 세심하게 대응하면서 피해자 보호에 각별히 신경 써달라"고 거듭 당부했습니다.(사진=인천경찰청 제공)