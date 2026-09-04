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손님 향해 거세게 '발차기'…"원격 조종?" 의심도

작성 2026.09.04 17:37 수정 2026.09.04 17:59 조회수
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러시아의 한 전자제품 매장에 있는 휴머노이드 로봇이 손님에게 밀쳐진 후 손님을 향해 발차기를 하는 모습이 SNS를 통해 확산하고 있습니다. 

영상을 보면 남성이 휴머노이드 로봇을 밀치자, 로봇은 반격을 준비하는 듯한 자세를 취하는데 곧이어 마치 태권도를 하는 것처럼 여러 차례 허공에 발차기를 날립니다.

매장 측은 알 수 없는 이유로 로봇이 통제력을 상실한 것 같다고 밝혔지만 로봇이 발차기 하기 전 직원이 로봇을 터치한 점, 영상 속 카운터 직원이 로봇의 반격 이후에도 요동하지 않는 점 등이 포착됐는데요.

때문에 로봇이 자동으로 반응하는 것이 아니라 원격으로 조종되는 것일 수 있다는 의심의 반응들도 나오고 있습니다.

(구성 : 양현이, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 이수민, 출처 : Instagram 'volgastore64', 제작 : 디지털뉴스부)
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