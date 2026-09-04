"여기 사람" 터널 안에서 목소리…네팔인 2명 극적 구조

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네팔 대홍수로 수력발전소 터널에 고립됐던 네팔인 직원 2명이 9일 만에 구조됐습니다.이에 따라 여러 발전소 터널에 고립된 것으로 추정되는 다른 직원 수백 명의 구조에 대한 기대도 커지고 있습니다.네팔 정부는 현지 시간 오늘(4일) 네팔군 등 구조대가 중북부 바그마티주 트리슐리 3A 수력발전소 터널을 수색하던 중 살아 있는 직원 2명을 구조했다고 발표했습니다.비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 "트리슐리 3A 터널에서 1명이 방금 안전하게 구조됐다"고 말했습니다.이어 수단 구룽 내무부 장관은 성명에서 "또 다른 1명도 구조됐다는 소식을 방금 받았다"고 밝혔습니다.현지 TV 뉴스 채널에는 먼저 구조된 직원이 진흙투성이인 채 구조대원의 어깨에 들려 현장을 빠져나오는 모습이 방영됐습니다.의료진은 구조된 직원들의 건강 상태를 확인하고 있습니다.수색 작업에 참여해 온 람 네우파네 네팔 의원은 현지 매체 카트만두포스트에 처음 구조된 직원은 이 발전소 기계반장 산제이 사, 두 번째 직원은 기계 감독관 카비르 마하르잔이라고 전했습니다.네우파네 의원은 터널 안에 아직 사람들이 갇혀 있을 가능성이 있다는 정보를 입수해 수색 작업을 계속하고 있다고 설명했습니다.네우파네 의원은 수색 도중 터널 안에서 사람들의 목소리가 들렸다고 밝혔습니다.그는 "구조팀이 '당황하지 마세요. 구조하러 왔습니다'고 외쳤고 터널 안에서 '알겠습니다'는 답이 왔다"고 전했습니다.네팔 구조대는 여러 수력발전소 터널에 직원 수백 명이 고립된 것으로 보고 수색 작업을 벌여왔습니다.특히 트리슐리 3A 등 발전소 두 곳의 터널에 약 90명의 직원이 생존한 채 갇혀 있을 가능성이 있다고 보고 수색 역량을 집중했습니다.트리슐리 3A는 실종된 한국인 직원 9명이 근무하던 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소에서 트리슐리강 하류 쪽에 위치한 발전소입니다.두 발전소는 서로 약 6km 떨어져 있습니다.(사진=카트만두포스트 홈페이지 캡처, 연합뉴스)