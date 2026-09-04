흥국생명, 프로배구 V리그 3년 스폰서 계약…후원금액은 비공개

▲ 엄재용 KOVO 사무총장(왼쪽)과 김형표 흥국생명 대표이사가 4일 울 마포구 상암동 KOVO 대회의실에서 프로배구 V리그 타이틀 스폰서 계약 체결식에서 악수하고 있다.

회장사인 흥국생명이 프로배구 타이틀 스폰서로 참여합니다.한국배구연맹(KOVO)은 오늘(4일) 서울 마포구 상암동 KOVO 대회의실에서 흥국생명보험과 타이틀 스폰서 계약을 맺었습니다.계약기간은 3년으로 2026-2027시즌부터 2028-2029시즌까지 동행합니다.후원 금액은 공개하지 않았습니다.이날 계약에 따라 2026-2027시즌 프로배구 V리그의 공식 명칭은 'HK흥국금융 2026-2027 V리그'로 확정됐습니다.흥국생명은 V리그 대회 명칭을 비롯해 엠블럼 사용권, 프로배구 연고지 경기장 내 광고권 등의 권리를 얻었습니다.계약식엔 엄재용 KOVO 사무총장과 김형표 흥국생명 대표이사 등 관계자들이 참석했습니다.김형표 대표는 "오랜 기간 배구단을 운영하며 한국 배구와 함께해 온 만큼 V리그 타이틀 스폰서로 새로운 동행을 시작하게 돼 뜻깊다"며 "팬들이 배구를 가까이에서 즐길 다양한 기회를 만들겠다"고 밝혔습니다.여자배구단을 운영하는 흥국생명은 지난 4월 타이틀 스폰서 업무 협약을 체결했고, 이후 이호진 태광그룹 회장이 KOVO 9대 총재로 선임되면서 새 회장사가 됐습니다.(사진=KOVO 제공, 연합뉴스)