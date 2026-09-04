금융노조 '지방이전 반대' 총파업…광화문서 대규모 결의대회

▲ 금융노조 총파업 결의대회

전국금융산업노동조합(금융노조)이 오늘(4일) 정부의 국책은행 지방 이전 추진 방침에 반대해 서울 광화문 세종대로에서 대규모 총파업 집회를 열었습니다.금융노조가 총파업에 나선 것은 지난해 9월 이후 약 1년 만입니다.경찰 비공식 추산에 따르면 한국산업은행·한국수출입은행·IBK기업은행 등 이른바 '3대 국책은행' 소속 노조원을 중심으로 1만 4천 명이 집결했습니다.이들은 '총파업'이라 적힌 붉은색 머리띠를 머리나 팔뚝에 둘렀습니다.햇빛을 피하기 위해 양산을 쓰거나 '2026 금융노조 1차 총파업 승리'라고 쓰인 노란색 종이 모자를 쓴 사람도 눈에 띄었습니다.이들은 지방 이전 반대, 주 4.5일제 도입, 임금 6.0% 인상 등을 요구하고 있습니다.손팻말에는 '실질임금 인상쟁취', '지방이전 저지', '주 4.5일제 도입' 등의 문구가 적혀 있었습니다.양민호 금융노조 수석부위원장은 "주 4.5일제 도입, 청년 채용 확대, 본사 이전 사전 합의, 정년 연장, 실질임금 보장, 제도개선 등 6가지가 금융노조의 핵심 요구"라고 밝혔습니다.노조는 향후 교섭 결과에 따라 추가 파업에 나설 수 있다는 입장을 보이고 있습니다.금융노조는 지난달 12일 쟁의행위 찬반투표에서 96.05% 찬성률로 총파업을 결정했습니다.지난달 28일에는 총력 투쟁 결의대회를 열어 본격적인 파업을 예고했습니다.(사진=연합뉴스)