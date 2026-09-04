[날씨] 선선한 가을 날씨…동해안 비·남해안 강풍 주의

아침저녁으로 선선한 가을바람이 불어듭니다.



북고남저의 기압 배치로 북쪽에서 찬 공기가 내려왔기 때문인데요.



그래도 낮에는 기온이 30도 안팎까지 오릅니다.



습도가 높지 않아서 후텁지근하지는 않겠지만, 그늘이 없는 곳에서는 볕이 강해 덥겠습니다.



동풍의 영향으로 강원 동해안과 경북 북부 동해안, 그리고 제주 지역에 비가 내릴 텐데요.



양은 적게는 5에서 많게는 30mm가 예상되고, 비는 소강상태를 보일 때가 많겠습니다.



비는 내일(5일)도 오락가락 이어지겠습니다.



남해안과 제주 지역에 강풍 특보가 내려져 있습니다.



날아갈 물건은 없는지 확인 한번 꼼꼼히 해주셔야겠고요.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



전주의 낮 최고 기온 31도, 부산은 28도 예상됩니다.



동해안 지역의 비는 다음 주 월요일까지 길게 이어지겠고요.



점차 초가을 날씨로 들어서면서 크게 벌어지는 일교차 유의해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)