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'생활체육 시설 부족' 위례 신도시에 '복합 체육센터' 개관

유영수 기자
작성 2026.09.04 12:38 조회수
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<앵커>

경기도 하남시 위례 신도시에는 수영장과 같은 공공 생활 체육 시설이 부족해, 주민들이 불편을 겪었는데요. 하남시가 복합 체육센터를 준공해 최근 문을 열었습니다.

유영수 기자입니다.

<기자>

지난달 10일 문을 연 '위례 복합 체육센터'입니다.

모두 443억 원을 투입해 연면적 8천700제곱미터, 지하 2층, 지상 4층 규모로 건립했습니다.

1층에는 하루 최대 1천900명을 수용할 수 있는 수영장을 조성했고, 3층에는 풋살과 농구, 배드민턴이 가능한 실내 체육관을 만들었습니다.

체육센터 건립으로 그동안 공공 체육 시설이 부족해 큰 불편을 겪었던 위례 시민들의 갈증이 많이 해소됐습니다.

[도종숙/하남시 위례 신도시 : 다른 데 멀어서 갈 엄두가 나지 않더라고요. 그래서 하여튼 위례 신도시는 샅샅이 다 찾아봤는데, 성인 수영장이 없어요, 하여튼 불편했어요, 불편했어.]

또 체육 센터는 단순히 체육뿐만 아니라 돌봄과 여가 등 여러 서비스를 한 공간에서 이용할 수 있도록 설계했습니다.

이달 하순부터 다 함께 돌봄센터와 공공형 키즈카페가 운영될 예정입니다.

[장예은/하남시 위례 신도시 : 주변에 키즈 카페도 없고, 주변에 애들이 놀만한 곳이 없었는데, 이렇게 가까운 곳에 생기게 돼서 너무 편리하고 좋은 것 같아요.]

[이현재/하남시장 : (하남 위례신도시 조성) 11년 만에 우리 생활 복합 체육 센터를 엶으로써, 우리 위례 하남 시민들도 이렇게 스포츠를 즐길 수 있게 됐다는 것, 그런 면에서 많이 환영하고 있습니다.]

하남시는 이번 체육센터 개관으로 시의 5대 권역을 잇는 공공 체육 문화 인프라 구축을 마무리했다고 평가하고 있습니다.

(영상취재 : 인필성)
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