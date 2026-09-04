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'중국 유학생 살해' 정창성 구속송치…"사이코패스는 아냐"

정지연 기자
작성 2026.09.04 12:18 수정 2026.09.04 12:30 조회수
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<앵커>

자신의 수업을 들은 중국인 유학생을 살해한 뒤 유기한 혐의를 받는 30대 중국인 대학 강사 정창성이 오늘(4일) 구속 송치됐습니다. 경찰의 진단 검사 결과 사이코패스에는 해당하지 않는다는 결과가 나왔습니다.

정지연 기자의 보도입니다.

<기자>

경북 경산경찰서는 오늘 중국인 대학 강사 31살 정창성을 살인과 시체손괴·유기·은닉, 위계에 의한 공무집행방해 등 모두 다섯 가지 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

정창성은 지난달 20일 새벽, 경산시 하양읍 자신의 원룸에서 20대 중국인 유학생 A 씨를 살해하고 시신을 훼손해 경기 군포와 경북 경주 등지의 야산과 쓰레기장에 유기한 혐의를 받습니다.

[지난 27일, 대구지방법원 : (왜 살해했습니까? 피해자와 어떤 사이였나요?) …….]

경찰 조사에서 정 씨는 "연인 관계였던 피해자가 말다툼 중 둘 사이의 관계를 학교에 알리겠다고 하자 직장을 잃을 것을 우려했다"고 진술한 걸로 파악됐습니다.

앞서 정 씨는 범행 직후 여장을 한 채 여행가방과 함께 피해자 소유 휴대전화를 들고 동대구역까지 이동한 뒤 피해자에 대한 실종신고까지 했던 걸로 파악됐습니다.

범행 닷새 뒤에 정 씨를 체포한 경찰은 이와 같은 행동이 경찰 수사에 혼선을 일으키기 위한 걸로 판단했습니다.

경찰은 지난 주말 정 씨에 대해 사이코패스 진단 검사도 실시했는데, 사이코패스 분류 기준인 25점 미만이 나와 '부합하지 않는다'는 결과를 받았다고 밝혔습니다.

경찰은 "송치 이후에도 피해자 시신 수색을 계속 이어 나갈 방침"이라고 밝혔습니다.

(영상편집 : 김준희)
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