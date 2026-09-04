한국프로스포츠협회, 비즈니스 특강…리더십·일의 본질·조직문화 등 토론

▲ 2026년 제2회 프로스포츠 비즈니스 특강

한국프로스포츠협회가 지난 3일 서울 연세대학교 세브란스빌딩 대회의실에서 프로스포츠 단체 및 구단 실무진 약 40명이 참석한 가운데 '2026년 제2회 프로스포츠 비즈니스 특강'을 진행했다고 4일 밝혔습니다.이번 특강은 '성과를 내는 팀은 무엇이 다른가: 리더와 팀원이 함께 세우는 일의 기준'을 주제로 프로스포츠 현장에서 조직 구성원 간 협업과 성과를 높이기 위해 필요한 리더십과 일의 본질, 조직문화에 대한 인사이트를 공유하기 위해 마련됐습니다.백종화 그로플 대표, 박소연 시간과 생각 대표, 박웅현 TBWA 코리아 조직문화연구소장 등이 차례로 연사를 맡아 리더십· 일의 본질과 핵심 역량·조직문화 등에 관해 토론했습니다.제3회 프로스포츠 비즈니스 특강은 11월 중에 '2027 프로스포츠, 무엇을 준비할 것인가: 국내외 비즈니스 사례에서 찾는 새로운 기회와 실행 아이디어'를 주제로 개최됩니다.(사진=한국프로스포츠협회 제공, 연합뉴스)