실종 신고 30대 여성, 하루 뒤 컨테이너서 숨진 채 발견

가족의 실종 신고로 경찰이 추적에 나섰던 30대 여성이 경기 안성의 한 컨테이너에서 40대 남성과 함께 쓰러진 채 발견돼 숨졌습니다.



경찰은 각각 다른 지역에서 실종 신고된 두 사람이 인터넷을 통해 만나 함께 극단적 선택을 시도한 것으로 보고 수사하고 있습니다.



경기 안성경찰서는 어제(3일) 오후 9시쯤 안성시 보개면 공터의 컨테이너 안에서 30대 여성 A 씨와 40대 남성 B 씨를 발견했습니다.



발견 당시 A 씨는 숨진 상태였습니다.



B 씨는 병원 중환자실로 옮겨져 치료받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



경찰은 두 사람이 최근 인터넷 카페를 통해 만난 뒤 극단적 선택을 시도한 것으로 추정하고 있습니다.



앞서 A 씨의 가족은 지난달 31일 밤 이후 연락이 닿지 않자 지난 2일 오후 2시 19분쯤 경찰에 실종 신고했습니다.



A 씨의 거주지를 관할하는 경찰서는 휴대전화 위치 추적을 통해 A 씨가 안성으로 이동한 사실을 파악했습니다.



이어 같은 날 오후 2시 39분쯤 안성경찰서에 공조를 요청했습니다.



경찰은 기지국 위치 주변 반경 1.5km를 중심으로 인력 50여 명을 투입했습니다.



구조견과 드론도 동원해 만 하루 넘게 수색한 끝에 두 사람을 발견했습니다.



확인 결과 B 씨 역시 지난달 31일 오전 11시 17분쯤 다른 지역에서 실종 신고된 상태였습니다.



경찰 관계자는 "인터넷을 통해 알게 된 두 사람이 연고가 없는 안성 지역에서 극단적 선택을 시도한 것으로 보인다"고 말했습니다.



경찰은 숨진 A 씨의 시신을 부검해 정확한 사인을 확인할 방침입니다.



또 B 씨가 회복하는 대로 구체적인 경위를 조사할 예정입니다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.