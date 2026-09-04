김남길X천우희, 올해 10월도 부산으로…2년 연속 부일영화상 사회

배우 김남길과 천우희가 2년 연속 부일영화상의 사회를 본다.



두 사람은 오는 10월 7일(수) 개최되는 제35회 부일영화상 시상식의 공동 MC로 확정, 지난해에 이어 다시 한번 시상식을 이끈다. 2017년 영화 '어느날'에서 처음 연기 호흡을 맞춘 김남길과 천우희는 지난해 제34회 부일영화상에서 공동 MC로 재회해 환상의 호흡을 선보인 바 있다. 두 배우가 올해 다시 한번 부일영화상의 사회자로 발탁돼 나란히 마이크를 잡는다.



한편, 1958년 출범한 국내 최초의 영화상으로 올해 제35회를 맞은 부일영화상에는 쟁쟁한 작품과 영화인들이 주요 부문 후보에 이름을 올리며 치열한 경합을 예고하고 있다.



박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는 최우수작품상과 최우수감독상, 남우주연상과 여우주연상 등 총 9개 부문에 이름을 올리며 최다 후보작이 됐다. 나홍진 감독의 '호프'가 8개 부문, 윤가은 감독의 '세계의 주인'과 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'가 각각 6개 부문 후보에 오르며 그 뒤를 이었다.



특히 올해 최고 흥행작으로 주목받은 '왕과 사는 남자'의 박지훈은 남우주연상과 신인남자연기상에 이어 올해의 스타상까지 이름을 올리며 3관왕에 도전, 시상식의 또 다른 관전 포인트로 떠올랐다. 지난해 수상자들의 연속 수상 여부도 관심을 모은다.



제34회 부일영화상에서 영화 '승부'로 남우주연상을 수상한 이병헌과 '하얼빈'으로 촬영상을 수상한 홍경표 촬영감독은 올해 각각 '어쩔수가없다'와 '호프'로 다시 후보에 이름을 올리며 2년 연속 수상에 도전한다. 염혜란 역시 '내 이름은'으로 여우주연상, '어쩔수가없다'로 여우조연상 후보에 동시에 이름을 올려 수상 결과에 관심이 모인다.



김남길과 천우희의 사회로 진행되는 2026 제35회 부일영화상은 오는 10월 7일(수) 오후 4시 30분, 부산 해운대구 시그니엘 부산 그랜드 볼룸에서 역대 최대 규모로 개최된다. 레드카펫과 백스테이지 인터뷰를 시작으로 본 시상식과 올해의 스타상 수상자 오픈 토크까지 이어지며, 전 과정은 네이버 치지직을 통해 단독 생중계된다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)