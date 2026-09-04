미 중간선거 본격 뛰어든 머스크…"최대 1,630억 지출 승인"

▲ 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자

미국 선거철마다 공화당 승리를 위해 거액을 써 온 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 올해 중간선거에도 본격적으로 뛰어들었습니다.현지시간 3일 CNN과 CNBC 방송 등에 따르면 머스크가 직접 설립한 정치자금 모금 단체 '아메리카팩'은 전날 밤 연방선거위원회에 중간선거 관련 첫 지출 내역을 공개했습니다.이 내역에 따르면 지난달 18∼31일까지 약 2주에 걸쳐 총 80만 달러, 우리 돈 약 11억 원을 지출했으며, 이 가운데 90%는 연방 상원의원 선거에 투입됐습니다.대표적으로 텍사스주 연방 상원의원 선거에만 24만 7천 달러를 썼습니다.스페이스X와 테슬라 본사 소재지인 텍사스는 전통적인 공화당 우세 지역이지만, 이번 중간선거에서는 격전지로 부상했습니다.민주당 소속 제임스 탈라리코 후보와 공화당 소속 켄 팩스턴 후보가 치열하게 경쟁 중이며, 탈라리코 캠프는 5월 말부터 광고에 2천500만 달러를 쓰며 팩스턴 측을 압도하고 있습니다.또 수전 콜린스 상원의원(공화)이 재선에 도전하는 메인주 선거에는 17만 달러, 존 허스티드 상원의원(공화) 후보가 나선 오하이오주 선거에는 10만 6천 달러를 들였습니다.이외에도 뉴햄프셔(9만 1천459달러), 아이오와(5만 4천600달러), 미시간(2만 5천605달러), 알래스카(1만 7천235달러) 선거에도 자금을 지원했습니다.연방 하원의원 선거에도 총 9만 달러를 썼습니다.위스콘신, 뉴욕, 버지니아, 뉴저지, 펜실베이니아, 플로리다 등 일부 선거구 지원에 나섰습니다.이번 지출은 대부분 인쇄비로 분류돼 있어 우편광고에 주로 쓰인 것으로 추정됩니다.머스크는 앞으로도 더 많은 돈을 선거에 투입할 전망입니다.머스크는 2024년 대통령 선거 당시 도널드 트럼프 당시 후보를 당선시키기 위해 2억 6천만 달러(약 3천700억 원)를 투입해 화제를 모은 바 있습니다.이후 정치자금 지출을 훨씬 줄이겠다고 밝혔지만, 지난 7월 뉴욕타임스 보도에 따르면 머스크는 11월 중간선거를 위해 아메리카팩에 최대 1억 2천만 달러를 지출하는 방안을 승인한 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)