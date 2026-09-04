미 중간선거 본격 뛰어든 머스크…"최대 1,630억 지출 승인"

▲ 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자
미국 선거철마다 공화당 승리를 위해 거액을 써 온 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 올해 중간선거에도 본격적으로 뛰어들었습니다.
현지시간 3일 CNN과 CNBC 방송 등에 따르면 머스크가 직접 설립한 정치자금 모금 단체 '아메리카팩'은 전날 밤 연방선거위원회에 중간선거 관련 첫 지출 내역을 공개했습니다.
이 내역에 따르면 지난달 18∼31일까지 약 2주에 걸쳐 총 80만 달러, 우리 돈 약 11억 원을 지출했으며, 이 가운데 90%는 연방 상원의원 선거에 투입됐습니다.
대표적으로 텍사스주 연방 상원의원 선거에만 24만 7천 달러를 썼습니다.
스페이스X와 테슬라 본사 소재지인 텍사스는 전통적인 공화당 우세 지역이지만, 이번 중간선거에서는 격전지로 부상했습니다.
민주당 소속 제임스 탈라리코 후보와 공화당 소속 켄 팩스턴 후보가 치열하게 경쟁 중이며, 탈라리코 캠프는 5월 말부터 광고에 2천500만 달러를 쓰며 팩스턴 측을 압도하고 있습니다.
또 수전 콜린스 상원의원(공화)이 재선에 도전하는 메인주 선거에는 17만 달러, 존 허스티드 상원의원(공화) 후보가 나선 오하이오주 선거에는 10만 6천 달러를 들였습니다.
이외에도 뉴햄프셔(9만 1천459달러), 아이오와(5만 4천600달러), 미시간(2만 5천605달러), 알래스카(1만 7천235달러) 선거에도 자금을 지원했습니다.
연방 하원의원 선거에도 총 9만 달러를 썼습니다.
위스콘신, 뉴욕, 버지니아, 뉴저지, 펜실베이니아, 플로리다 등 일부 선거구 지원에 나섰습니다.
이번 지출은 대부분 인쇄비로 분류돼 있어 우편광고에 주로 쓰인 것으로 추정됩니다.
머스크는 앞으로도 더 많은 돈을 선거에 투입할 전망입니다.
머스크는 2024년 대통령 선거 당시 도널드 트럼프 당시 후보를 당선시키기 위해 2억 6천만 달러(약 3천700억 원)를 투입해 화제를 모은 바 있습니다.
이후 정치자금 지출을 훨씬 줄이겠다고 밝혔지만, 지난 7월 뉴욕타임스 보도에 따르면 머스크는 11월 중간선거를 위해 아메리카팩에 최대 1억 2천만 달러를 지출하는 방안을 승인한 것으로 알려졌습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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