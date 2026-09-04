"한국 리메이크 설렌다"…'인턴', 원작 감독의 든든한 응원과 지지 속 개봉

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영화 '인턴'이 원작 감독의 든든한 응원 속에 개봉한다.'인턴'은 런칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 '선우'(한소희)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 '기호'(최민식)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기. 2015년 전 세계적인 흥행을 거두며 지금까지도 많은 이들의 '인생 영화'로 꼽히는 원작의 각본과 연출을 맡았던 낸시 마이어스 감독이 한국판 리메이크를 향해 각별한 응원의 메시지를 전했다.'로맨틱 홀리데이', '사랑할 때 버려야 할 아까운 것들' 등 할리우드에서 각본, 연출, 제작 다방면으로 활약해 온 베테랑 낸시 마이어스 감독은 원작에 대해 "젊은 시절 나를 묵묵히 지지해 주는 사람이 있었으면 좋겠다는 바람에서 시작된 영화"라며 남다른 애정을 밝혔다.이어 "한국에서 새롭게 제작된다는 소식을 듣고 반가웠고, 창작자로서 무척이나 설렌다. 서로 다른 문화권에서도 이 이야기가 공감을 얻을 수 있다는 것은 굉장히 의미 있는 일"이라며 한국의 정서, 오피스 문화와 만나 새롭게 탄생할 '인턴'에 대한 기대감을 전했다.주연을 맡은 최민식과 한소희에 대한 신뢰도 드러냈다. 실버 인턴 '기호' 역을 맡은 최민식에 대해 "한국영화계를 대표하는 최민식 배우의 캐스팅 소식에 정말 기뻤다. 로버트 드 니로와는 또 다른 깊이와 품격, 유쾌함을 보여줄 것 같아 기대가 크다"라고 전했다.또한, 워커홀릭 CEO '선우'로 분한 한소희에 대해서는 "당당하고 에너지 넘치는 현대적인 리더 역할을 매력적으로 잘 표현해 줄 것이라 생각한다. 두 배우가 선보일 특별한 호흡이 벌써 궁금하다"라며 두 사람이 보여줄 시너지에 힘을 실었다. 끝으로 한국 관객들을 향해 "원작을 깊이 사랑해 주셨던 한국 관객분들께 늘 감사하다. 한국판 '인턴'을 통해서도 따뜻한 웃음과 위로를 느끼실 수 있기를 바라며, 모두에게 오래 기억에 남는 작품이 되기를 진심으로 응원한다"며 애정 어린 인사를 덧붙였다.'인턴'은 국내 개봉 한 달 뒤인 10월 16일(금) 홍콩, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 태국, 베트남, 캄보디아 등 아시아 9개국 극장에 개봉한다. 이는 워너브러더스코리아가 선보인 한국영화 중 아시아 지역 최대 규모다.워너브러더스 아시아·태평양(APAC) 극장 배급 총괄 커트 리더는 "'인턴'을 통해 워너브러더스코리아의 한국영화 프로젝트를 다시 시작하게 되어 기쁘다. 이미 수많은 관객에게 사랑받은 IP를 한국에서 새롭게 선보이게 되어 굉장히 기대가 크다. 낸시 마이어스 감독의 클래식 명작을 한국의 배우들이 독창적으로 재해석한 만큼 모쪼록 한국과 아시아의 팬분들이 즐겨주시길 바란다"라며 소감을 전했다.'인턴'은 오는 9월 16일(수) 극장에서 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)