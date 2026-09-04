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"네 여친은 공공재" 신상 공유에 딥페이크 합성까지…'궁금한 이야기Y', 텔레그렘 '여공방' 실체 추적

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작성 2026.09.04 12:58 조회수
"네 여친은 공공재" 신상 공유에 딥페이크 합성까지…'궁금한 이야기Y', 텔레그렘 '여공방' 실체 추적
SBS '궁금한 이야기 Y'에서 여자친구의 신상정보를 유포하고 딥페이크 불법 합성물을 제작·공유하는 신종 텔레그램 비밀 채팅방 '여.공.방'의 실체를 추적한다.

4일 밤 8시 50분 방송되는 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 결혼을 약속했던 남자친구가 일명 '여.공.방'이라 불리는 '지인 능욕방'에서 활동 중이라는 제보를 받은 민아(가명) 씨의 충격적인 사연이 공개된다.

'여.공.방'은 여자친구의 집 주소, SNS 아이디 등 신상정보를 제시하고 사귀는 사이임을 인증해야 입장할 수 있는 비밀 채팅방이다. 이곳에서는 여자친구의 사진으로 딥페이크 불법 합성물을 제작해주는 성범죄까지 자행되고 있었다. 민아 씨 역시 해당 방에서 자신의 신상과 불법 합성물이 유포된 사실을 확인하고 남자친구를 고소했다.

그러나 비극은 여기서 끝나지 않았다. 익명의 유령 계정들은 민아 씨뿐만 아니라 또 다른 피해자 빛나(가명) 씨의 지인들에게까지 불법 합성물을 유포하며 집요하게 괴롭힘을 이어갔다. 피해자가 3명으로 늘어나며 약 1년간 고통을 겪던 중, 경찰이 검거한 범인의 정체는 모두를 충격에 빠뜨렸다.

익명이라는 그늘 뒤에 숨어 피해자들의 삶을 송두리째 흔들어 놓은 범인과 '여.공.방'의 실체는 4일(금) 밤 8시 50분 방송될 '궁금한 이야기 Y'에서 공개된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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