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"이제 한국 축구 위해 일할 때"…홈페이지에 출사표 띄운 '임시 감독' 모레노

작성 2026.09.04 14:47 조회수
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3일(현지시간), 대한민국 축구 대표팀의 임시 사령탑으로 부임한 로베르토 모레노 감독이 개인 홈페이지를 통해 첫 출사표를 전했습니다.

모레노 감독은 "오랫동안 한국 축구를 존중해 왔다"라며 "하고 싶은 말은 그라운드 위에서 보여주겠다"라는 포부를 밝혔는데요.

공식 취임 전 개별 인터뷰를 사양하며 '말보다 행동'을 강조한 모레노 감독의 취임 후 첫 메시지를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현 / 제작 : 스포츠취재부)
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