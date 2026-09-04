"'돼지 신장' 받고 투석 없이 생존…사람 신장 이식 성공"

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유전자 편집 돼지 신장을 이식받은 말기 신장질환 환자가 271일 동안 투석을 받지 않고 지낸 뒤 사람 신장을 이식받는 데 성공, 이종 이식에서 사람 신장 이식으로 전환한 첫 사례가 보고됐습니다.미국 매사추세츠 종합병원 브리검(MGB) 리어나도 리엘라 박사팀은 4일 의학 저널 랜싯(The Lancet)에서 2025년 1월 돼지 신장을 이식받고 생활해 온 팀 앤드루스(66) 씨가 지난 1월 사람 신장을 이식은 받은 첫 환자가 됐다며 이같이 밝혔습니다.앤드루스 씨는 사람 신장을 이식받은 후 231일간 추적 관찰에서 면역계가 이식 장기를 공격할 가능성이 높아지는 '감작' 증거가 나타나지 않은 것으로 확인됐습니다.연구팀은 이는 살아 있는 사람에게 돼지 신장을 이종 이식한 뒤 투석 없이 생존한 기간으로는 가장 길고, 이종 이식에서 사람 신장이식으로 전환한 첫 사례라며 돼지 신장이 사람 신장 기증자를 기다리는 환자에게 장기간 신장 기능을 제공하는 '가교' 역할을 할 가능성을 보여준다고 말했습니다.장기 이식 분야에서 가장 큰 걸림돌은 기증 장기 부적입니다.이식된 후 급성 거부 반응이 일어나지 않도록 유전자가 편집된 돼지 신장을 이식하는 신장 이종 이식은 사람 신장 부족 문제를 해결하기 위한 방법으로 연구되고 있습니다.연구팀은 하지만 이식된 돼지 신장이 얼마나 오래 기능할 수 있는지, 돼지에서 사람으로 감염 전파 위험은 없는지, 돼지 신장에 대한 면역 반응이 이후 사람 신장 이식에 영향을 줄 정도의 '감작'을 일으키는지는 해결 과제로 남아 있다고 지적했습니다.연구팀은 말기 신장질환을 앓고 있었고, 사망한 기증자의 신장을 받기까지 예상 대기 기간이 길었으며 적합한 생체 기증자도 없었던 앤드루스 씨에게 지난해 1월 25일 유전자 편집 돼지의 신장을 이식했습니다.이식된 돼지 신장은 주요 당사슬 이종항원을 제거하고 돼지 내인성 레트로바이러스를 비활성화했으며, 사람 유전자 7개를 삽입하도록 유전자가 편집됐습니다.연구팀은 이식 후 신장 기능과 거부 반응, 항체, 돼지 유래 미생물 등을 관찰한 결과, 신장은 이식 직후부터 기능했고, 이식 14일째 T세포 매개 거부 반응이 확인됐지만 치료로 해소됐으며, 환자는 271일 동안 투석을 받지 않을 수 있었다고 밝혔습니다.그러나 연구팀은 약 6개월 뒤 세균 감염이 발생해 면역 억제 치료를 줄였고, 이후 돼지 신장에서 미세혈관 염증이 발생했고, 혈전성 미세혈관병증으로 진행하면서 결국 이식한 신장의 기능이 상실돼 신장을 제거했습니다.돼지 신장을 제거한 지 82일 뒤 앤드루스 씨는 사망한 기증자로부터 사람 신장을 이식받았고, 새 신장은 이식 직후부터 기능했으며, 이후 231일간 추적 관찰에서도 사람 신장에 대한 면역계의 공격 가능성을 높이는 감작의 증거는 나타나지 않았습니다.연구팀은 이번 사례가 돼지 신장 이종 이식이 장기간 투석 없이 신장 기능을 보조하면서 사람 신장 이식을 기다리는 환자에게 가교 역할을 할 수 있음을 보여준다고 설명했습니다.이어 미세혈관 손상이 혈전성 미세혈관병증으로 진행하며 돼지 신장 이식편 기능 상실로 이어진 만큼, 앞으로 면역 억제 전략과 돼지의 유전자 편집, 환자 상태를 감시하는 방법 등을 개선할 필요가 있다고 덧붙였습니다.리엘라 박사는 "유전자 편집 돼지 신장을 이용한 이종 이식을 우선 사람 신장을 기다리는 환자가 투석에서 벗어날 수 있게 하는 가교 치료로 활용하고, 장기적으로 안전성과 지속성이 확인되면 독립적인 치료법으로 활용하는 게 목표"라고 밝혔습니다.(사진=The Lancet, Leonardo Riella et al. 제공, 연합뉴스)