멍 자국과 결박 흔적 뒤 감춰진 비밀…'그알', 천안 교회 11세 아동 사망 사건 추적

SBS '그것이 알고 싶다'에서 천안의 한 교회에서 발생한 만 11세 아동 사망 사건의 숨겨진 진실을 파헤친다.



오는 5일(토) 밤 11시 10분 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 지난 8월 천안의 한 교회에서 고열과 탈진으로 의식을 잃고 병원으로 이송됐으나 숨진 11세 아이의 비극적인 사건을 다룬다.



사망한 아이의 몸에서는 오랜 시간 결박당한 흔적과 멍 자국이 다수 발견됐다. 숨지기 이틀 전에도 멍투성이 상태로 근처 식당에서 밥을 얻어먹었다는 아이. 학대 의심 신고가 접수됐으나, 다시 교회로 돌려보내진 아이는 결국 이틀 뒤에 사망했다.



수사에 나선 경찰은 아이가 '엄마'라 부르며 따르던 교회 목사를 체포했다. 그러나 신도들은 미혼모가 맡긴 아이를 11년간 키워준 '천사 목사'라며 학대 혐의를 부인했고, 장애가 있던 아이를 맡긴 외할머니가 범인이라고 주장했다.



반면 구속된 외할머니 대신 그녀의 가족이 최초로 입을 열었다. 외할머니는 경찰 최초 진술에서 자신이 아이를 묶었고 폭행했다고 진술했지만, 가족의 설득 끝에 그날의 학대는 목사의 지시에 의한 것이었다고 번복했다. 양측의 엇갈린 주장에 진실은 무엇일까.



이어 교회 탈출 신도들의 수많은 제보가 '그알'에 도착했다. 이들은 교회에서 끔찍한 일을 당하고 이탈했다고 폭로했다. 또 제작진은 아이 사망 3일 전 목사의 설교 영상을 단독으로 확보했다.



11세 아이가 끝내 교회를 벗어나지 못하고 사망에 이른 사건의 진실은 오는 5일(토) 밤 11시 10분 방송될 '그것이 알고 싶다'에서 공개된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)