"태티서 긴장해"…효리수, 데뷔곡 'Skibidi' 유튜브 차트 1위

이미지 확대하기

소녀시대 유닛 그룹 효리수(Girls' Generation-HRS)가 데뷔곡 'Skibidi'(스키비디)로 유튜브 차트 1위에 오르며 화제의 중심으로 떠올랐다.지난 8월 31일 공개된 효리수 신곡 'Skibidi'는 하우스로 시작해 힙합으로 이어지는 다채로운 구성과 '우리만의 새 길을 만들어'라는 메시지가 어우러져 효리수의 유쾌한 매력을 극대화한 곡으로, 유튜브 인기 급상승 음악 한국 차트에서 1위를 기록하고 있다.더불어 'Skibidi' 퍼포먼스 비디오 역시 흰 티셔츠와 청바지, 캡모자의 심플한 스타일링으로 감각적인 퍼포먼스를 펼치는 효리수의 모습을 담아냈으며, 일간 인기 뮤직비디오 한국 차트(9월 1일 기준)에서 1위에 오르며 뜨거운 화제성을 입증했다.효리수는 이 기세를 이어, 오는 5일 방송되는 MBC '쇼! 음악중심'에 출연, 타이틀곡 'Skibidi'와 수록곡 'Lowkey In Love'(로우키 인 러브)로 본격적인 데뷔 스테이지를 펼칠 예정이어서 효리수가 보여줄 생동감 넘치는 무대에 많은 이들의 이목이 집중되고 있다.효리수는 효연의 개인 유튜브 채널 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up'의 '가짜 김효연' 콘텐츠에서 출발한 프로젝트다.멤버 효연, 유리, 최수영이 메인 보컬과 센터 등의 포지션을 두고 경쟁을 펼치는 모습이 화제를 모았으며, 이러한 관심 속에 공개된 데뷔곡 'Skibidi'는 국내 주요 음원 차트 실시간 및 일간 차트에 곧바로 진입하는 등 좋은 반응을 얻고 있다.소녀시대 팬덤은 2012년 태연과 티파니, 서현 등 보컬라인으로 구성된 유닛 그룹 '태티서' 이후 새로운 매력을 보여주는 '효리수'의 등장에 환호하고 있다.특히 효리수는 댄스 멤버들로 구성된 유닛이라는 점에서 태티서와는 결이 다르지만, 보컬 라인을 압도하는 유쾌한 성장 서사로 주목을 받고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)