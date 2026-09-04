"가해자 누나는 TV서 웃는데"…'부산 오피스텔 추락사' 유가족, KBS에 입장 표명 요구

이미지 확대하기

이미지 확대하기

부산의 한 오피스텔에서 전 남자친구와 다툼을 벌이던 끝에 추락해 숨진 20대 여성의 유가족이 KBS 시청자 청원 게시판을 통해 가해자 가족의 방송 출연을 지적하며 공영방송의 책임 있는 입장 표명을 촉구했다.유가족은 지난 3일 KBS 시청자 청원 게시판에 '부산 오피스텔 추락사 유가족입니다'라는 제목의 글을 올렸다.유가족은 "억울하게 사랑하는 딸을 잃고 그날 이후 시간이 멈춰버렸다"며 "매일 밤 눈물로 지새우고 살아가는 것조차 죄책감이 드는 고통 속에서 하루하루를 버티고 있다"고 절규했다.특히 유가족은 가해자 가족이 여전히 평온한 일상을 누리고 있다는 점에 극심한 고통을 호소했다. 청원인은 "딸을 빼앗아 간 가해자의 가족은 지금도 평온한 일상을 살아가고 있다. 특히 가해자의 누나는 현재 KBS 저녁 일일드라마에 비중 있는 역할로 출연해 TV 속에서 웃고 울며 배우로 활동하고 있다"며 "우리 딸은 억울하게 죽었는데 가해자 가족의 딸은 배우로서 승승장구하고 있다. 세상이 어찌 이리도 불공평하나"라고 토로했다.이어 "한쪽에서는 사랑하는 딸을 잃은 부모가 매일같이 무너져 내리고 있는데, 다른 한쪽에서는 아무 일도 없었던 것처럼 일상이 이어지고 있다는 현실이 너무나 고통스럽다"라며 KBS를 향해 "이 같은 사실을 알고 있었는지 입장을 밝혀달라. 공영방송사로서 책임 있는 대처를 해달라"고 요구했다.이 같은 유가족의 청원이 알려지자 누리꾼들 사이에서는 갑론을박이 이어지고 있다.일부 누리꾼들은 "자식을 잃은 유가족의 고통과 마음에 깊이 공감한다", "피해자 가족이 느낄 허탈함과 분통함이 오죽하겠나"라며 유가족을 향한 응원과 지지의 목소리를 높였다. 반면 일각에서는 "아무리 범죄자의 가족이라 하더라도 성인인 누나에게까지 책임을 묻는 것은 현대판 연좌제"라며 "가해자가 아닌 가족의 연예계 활동 자체를 제한하거나 비난하는 것은 경계해야 한다"는 신중론을 제기하기도 했다.한편 해당 사건은 지난 2024년 1월 부산의 한 오피스텔 9층에서 발생했다. 피해자는 전 남자친구 A 씨와 다투던 중 추락해 사망했으며, 경찰 수사를 통해 A 씨의 지속적인 스토킹과 폭행, 협박 정황이 드러났다.A 씨는 스토킹처벌법 위반 및 협박 등의 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 3년 6개월, 2심에서 징역 3년 2개월을 선고받았다. 유가족은 피해자가 사망 당시 창틀에 매달려 있었다는 점을 들어 자살방조 혐의 적용을 주장해 왔으나, 해당 혐의는 재판 과정에 반영되지 않았다.[사진=KBS 게시판 캡처](SBS연예뉴스 강선애 기자)