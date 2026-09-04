'젠지스테어' 유행 이유 있었다…"젊을수록 발화 단어 급감"

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최근 영어권에서 '젠지 스테어'란 단어가 화제를 모은 가운데, 실제 젊은 세대의 발화 단어 수가 빠르게 줄고 있다는 연구 결과가 나왔습니다.'젠지 스테어'는 젠지(Z세대·1997∼2006년생)와 '응시한다'는 뜻의 스테어(stare)를 합친 신조어로, 젊은 세대가 인사나 질문에 대답하지 않고 눈만 굴리며 쳐다보는 모습을 가리키는 말입니다.미국 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 처음 퍼졌던 이 신조어는 전 세계 기성세대들의 호응을 얻었습니다.젊은이들이 일상적인 인사나 대꾸 없이 입을 꾹 닫고 바라보기만 하는 기현상에 전 세계가 공감한 셈입니다.그런데 이런 '젠지 스테어'가 그저 주관적인 느낌이 아니라는 연구 결과가 나왔습니다.실제로 젊은 세대가 다른 세대보다 점점 더 입을 열지 않고 있다는 겁니다.미국 일간 워싱턴포스트는 현지시간 3일 보도에서 지난달 미국심리학회 저명 학술지 '퍼스펙티브스 온 사이콜로지컬 사이언스'(PPS)에 실린 연구를 인용해 2005년부터 2019년 사이 사람들이 소리를 내 말로 표현한 발화 단어 수가 연간 12만 개, 하루 평균 338개씩 줄어들고 있다고 보도했습니다.특히 젊은 층에서 이 같은 발화 단어 수 감소세가 두드러졌습니다.25세 이상의 발화단어 감소량은 314개였지만, 같은 기간 25세 미만 젊은 세대는 415개로 차이가 더 크게 벌어졌습니다.연구진은 "젊은 층은 문자나 소셜미디어 등으로 소통할 가능성이 더 높다"며 "발화 단어를 문자로 주고받게 되면 젊은 층은 더 나이가 많은 성인에 비해 더 많이 말을 잃었을 가능성이 크다"고 설명했습니다.이번 연구는 발레리 파이퍼 미주리-캔자스시티대 교수가 10∼94세 참가자 2천197명의 일상생활 음성을 수집해 발표한 과거 대규모 연구의 데이터를 재분석한 결과입니다.이처럼 직접 말로 주고받는 대화가 줄어들면 개인의 인지 및 사회성이 퇴보할 수 있다는 지적도 나옵니다.대화는 작업 기억과 주의력이 필요한 행위로, 상대방이 한 말을 파악하고 어떻게 응답할지 결정하며 다음 할 말을 구상하는 동시에 상대의 말을 들어야 합니다.하지만 문자 메시지와 이메일을 사용하면 이 같은 압박감이 적고, 기록이 남기 때문에 일일이 기억해야 할 필요도 줄어든다는 설명입니다.동시에 키오스크가 음식 주문 대화를 대신하고, 구글 지도로 길을 물을 일이 없어지며, 챗GPT 덕에 '그 영화에 나온 배우가 누구지?'라는 식의 대화가 줄어들면서 사람 간 상호작용이 사라지고 있다고 워싱턴포스트는 설명했습니다.칼 뉴포트 조지타운대 교수는 대면 상호작용이 힘들기 때문에 사람들이 말을 덜 하고 있다면서 "문제는 우리의 사회적 뇌가 누군가를 위해 시간과 주의를 쏟는 것은 중요한 신호로 인식한다는 점"이라며 "사회활동(socializing)이 쉬워질수록 역설적으로 우리는 서로 덜 연결되고 사회성도 부족해지게 된다"고 지적했습니다.(사진=게티이미지, 연합뉴스)