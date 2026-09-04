'인판티노 형사 고발' UEFA 공세에 FIFA도 법정서 맞불

▲ 잔니 인판티노 FIFA 회장

국제축구연맹(FIFA)과 유럽축구연맹(UEFA) 간의 갈등이 전면적인 법정 다툼으로 치닫고 있습니다.앞서 UEFA가 잔니 인판티노 FIFA 회장을 배임 혐의 등으로 형사 고발하겠다고 나서자, 이번에는 FIFA가 미국 법원에 공식적으로 반박 서류를 내며 법적 반격에 나섰습니다.영국 BBC 방송에 따르면 FIFA는 최근 미국 법원에 UEFA의 문서 공개 요구를 기각하거나 연기해 달라는 내용의 서류를 제출했습니다.사태의 발단은 인판티노 회장이 추진하다 거센 반발에 부딪혀 지난 7월 백지화된 '피파 포워드 엔터프라이즈'(FFE) 프로젝트입니다.인판티노 회장은 월드컵 상업 권리를 전담할 자회사 FFE를 세운 뒤, 지분 20%를 미국의 민간 펀드 '스라이브 캐피털'에 42억 달러(약 5조 8천억 원)를 받고 넘기려 했습니다.계획은 철회됐으나, UEFA는 인판티노 회장이 사적 이익을 위해 월드컵 가치를 헐값에 넘기려 했다며 그를 스위스 검찰에 고발할 준비에 착수했습니다.이를 위해 최근 미국 법원에 스라이브 캐피털 측의 내부 증거 자료 공개를 신청했습니다.UEFA가 강경하게 나오자 FIFA도 가만히 있지 않았습니다.FIFA는 법원 제출 서류를 통해 "UEFA가 권한도 없으면서 존재하지도 않는 해외 형사 소송을 핑계로 무리하게 광범위한 자료 공개를 요구하고 있다"며 법적 결함을 지적했습니다.또한 "FFE는 회원국 다수의 지지와 평의회 승인이 있어야만 진행할 수 있는 단순한 '제안'에 불과했다"며 "UEFA는 정상적인 민주적 절차에 참여하는 대신 FIFA 수뇌부를 겨냥한 몇 주간의 중상모략을 벌였다"고 맹비난했습니다.특히 FIFA는 UEFA가 반기를 든 진짜 목적이 '유럽 축구의 기득권 수호'에 있다고 주장했습니다.FIFA는 "FFE 자금을 통해 군소 회원국 축구가 발전하면, 해당국 선수들이 유럽으로 떠나는 대신 자국 리그에 남아 활약하게 된다"며 "결국 전 세계적인 경쟁이 치열해지면 UEFA 주관 대회의 시장 지배력이 약화할 것을 우려해 경제적 동기에서 훼방을 놓은 것"이라고 꼬집었습니다.이번 사태에 휘말린 스라이브 캐피털 측은 "글로벌 축구계의 복잡한 정치적 역학 관계를 미처 파악하지 못했다"며 유감을 표명했습니다.한편, UEFA는 공식 논평을 거부한 채 "FIFA가 숨길 것이 없다면 문서를 공개해야 한다"는 강경한 입장을 고수하고 있어 양측의 갈등은 당분간 지속될 전망입니다.(사진=AP, 연합뉴스)