[오그랲] 내 업무로 AI 만들고 나를 해고한다? 메타가 준비한 '비밀 프로젝트'

메타가 직원 수천 명의 업무를 AI 에이전트와 AI 도구로 대체하는 조직 개편 프로젝트를 준비했습니다. 이른바 '프로젝트 OT'. 기존엔 제품팀 한 팀 당 약 20명 규모였지만, 프로젝트 OT 이후엔 5명 안팎으로 줄이고, 엔지니어·디자이너·데이터 분석가가 하던 업무 상당 부분을 AI가 대신하도록 만드는 구상이었습니다. 더 논란이 된 건 AI를 학습시키는 방식이었습니다. 메타는 직원들의 마우스와 키보드 입력 데이터를 수집해 AI 에이전트가 인간과 컴퓨터가 상호작용하는 방식을 학습하도록 했고, 직원들은 이를 사실상의 업무 감시라고 반발했습니다. 오늘 오그랲에서는 메타가 비밀리에 준비했던 '프로젝트 OT'를 5가지 그래프로 살펴봤습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)