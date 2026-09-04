[날씨] 한낮 30도 밑돌며 '선선'…동해안·제주 비

본격적으로 선선하고 건조한 공기가 유입되면서 계절도 점차 가을로 접어들겠습니다.



이제는 아침에도 20도 안팎으로 선선하게 시작하고요.



낮 기온도 점진적으로 내려가면서 30도를 밑돌겠습니다.



기온뿐만 아니라 습도도 낮아지면서 후덥지근함도 해소되겠습니다.



자세한 현재 기온 서울 21.4도로 시작하고요.



오늘 한낮에 강릉 26도, 광주는 31도 예상됩니다.



동풍의 영향으로 동해안과 제주는 비가 길게 오락가락하겠습니다.



강원 영동은 내일까지 5~10, 제주는 5~20mm의 비가 예상되고요.



경북 북부 동해안은 내일 5~10mm의 비가 내리겠습니다.



오늘 그 밖의 전국은 하늘 대체로 맑겠습니다.



한편 강풍특보가 내려진 남해안과 제주를 비롯해 당분간 전국적으로 바람이 강하게 불겠고요.



해안가에는 강한 너울이 예상돼 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)