악천후로 30분 만에 회항…오늘 다시 헬기 수색

<앵커>



실종된 우리 국민 9명을 찾기 위해 정부 긴급구호대가 헬기로 공중 수색을 시도했지만 기상악화로 30분 만에 철수했습니다. 구호대는 오늘(4일) 다시 헬기 수색을 시도합니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



네팔 대홍수 피해지역 근처인 바타르에 베이스캠프를 차린 우리 정부 해외 긴급 구호대.



현지시간 3일 오후, 네팔군으로부터 헬기 2대를 제공받아 공중 수색에 나섰습니다.



베이스캠프를 차린 이후 첫 헬기 수색이었지만, 실종 예상 지역의 기상악화로 시야가 1m조차 확보되지 않는 등 악조건이 겹치며 30분 만에 돌아와야 했습니다.



[이규호/대한민국 해외긴급구호대장 : 중간에 비가 많이 와서 흔들리기도 하고…. 안개가 너무 짙어져 있더라고요. 회항을 했습니다.]



한국인 실종자 수색은 바타르 베이스 캠프에서 직선거리로 최대 30㎞ 떨어진 둔체와 람체 지역에서 펼쳐지고 있습니다.



둔체 근처 위어댐에 1명, 람체 지역 사무동 등 캠프에서 8명을 찾고 있습니다.



그제는 먼저 현지에 도착한 긴급대응팀 소방청 대원 6명이 네팔군 2명과 합동으로 둔체 지역에서 헬기를 타고, 한국인 실종자가 있을 것으로 추정되는 람체 지역에 진입해 육상 수색을 진행했습니다.



구호대는 우리 국민 8명의 연락이 끊긴 곳으로 추정되는 사무동 등이 있는 메인 캠프 약 50m 앞까지 접근했다고 밝혔는데, 아직 특이사항은 발견하지 못했다고 전했습니다.



구호대는 오늘 다시 헬기와 드론을 띄워 실종 예상 지점 수색을 시도하고, 네팔 당국과 장기 수색 계획도 협의할 예정입니다.



또, 한국인 실종자의 휴대전화 신호 분석을 위한 협의도 네팔 당국과 진행할 계획입니다.



(영상취재 : 설치환·강시우, 영상편집 : 조무환, 디자인 : 서승현)