1. "초계기·지원함 등 호르무즈 파병 준비 착수"



우리 군이 호르무즈 해협 파병을 위해 구체적인 준비를 하고 있는 것으로 확인됐습니다. 파병 전력은 해상초계기와 폭발물 처리반 등으로, 이르면 이번달 안에 국회에 파병 동의안이 제출될 전망입니다.



2. 네팔군 헬기로 공중 수색 시도…악천후로 회항



정부 긴급구호대가 네팔군 헬기 2대로 공중 수색을 시도했지만, 현지 기상 악화로 30분 만에 회항했습니다. 구호대는 오늘(4일) 다시 헬기 수색을 시도하고, 네팔 당국과 장기적인 수색 계획도 협의할 예정입니다.



3. "공소취소, 지휘할 생각 없다"…'청탁 의혹' 부인



김승원 법무부 장관 후보자가 이재명 대통령 사건 공소 취소와 관련해서 장관에게는 직접 취소할 권한이 없고, 검찰총장을 지휘할 생각도 없다고 밝혔습니다. 식약처 로비 의혹에 대해서는 기소유예도 부당하다면서 무혐의가 마땅하다고 주장했습니다.



4. 법무·성평등부 내년 세종 이전…공공기관도 지방으로



정부가 내년 상반기에 법무부와 성평등부를 시작으로 중앙행정기관의 세종시 이전을 추진하기로 했습니다. 수도권에 있는 350여 곳의 공공기관들도 지방 혁신도시로 옮기기로 했습니다.