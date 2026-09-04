"째려보자 도망"…'나도 봤다' 지하철 2호선 잇단 목격담

서울 지하철 2호선에서 수상한 남성을 봤다는 목격담이 잇따르고 있다고요?



네, 최근 SNS에는 서울 지하철 2호선에서 한 남성이 여성 승객들에게 의도적으로 접근하는 것 같다는 목격담과 사진이 올라왔습니다.



공개된 사진을 보면 붐비는 지하철 안에서 백팩을 멘 한 남성이 여성 승객의 뒤에 바짝 붙어 서 있는데요.



작성자는 이 남성이 여성들에게 계속 이런 식으로 접근했다며 자신이 유심히 쳐다보자 신림역에서 내렸다고 주장했습니다.



그런데 게시물이 확산한 뒤 비슷한 남성을 봤다는 추가 제보가 잇따랐습니다.



"2호선 퇴근길에 비슷한 일을 당했다"는 주장부터 "강남역에서 사당역으로 가는 열차에서도 여성 승객 뒤에 붙어 있는 비슷한 남성을 봤다"는 목격담도 나왔는데요.



다만 제보에 등장하는 남성이 모두 동일 인물인지, 또 실제 고의적인 신체 접촉이 있었는지는 현재 확인되지 않았습니다.



(화면출처 : 스레드)