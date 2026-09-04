지하주차장에 "약속 못 지켜 미안"…울컥하게 한 손편지

차도 오래 타면 정들잖아요. 한 운전자가 30년 넘게 탄 트럭에게 편지를 썼다는데, 내용이 궁금하네요?



네, 최근 온라인 커뮤니티에는 한 지하주차장에 주차돼 있는 오래된 포터 트럭 앞 유리에 붙은 손편지 한 장이 공개됐습니다.



편지에는 차량의 최초 등록일이 1997년 10월 28일, 총 주행거리는 무려 44만 8천km라고 적혀 있었는데요.



차주는 트럭을 향해 "29년을 동고동락한 사랑하는 나의 친구에게 이 글을 바친다"며 지난 세월을 하나씩 떠올렸습니다.



IMF 외환위기까지 함께 견뎠고, 이 트럭 덕분에 두 아이를 키우고 교육시킬 수 있었다며 "이 모든 기틀은 네가 있어 가능했다. 무사고로 달려줘서 정말 고맙다"고 적었는데요.



이어 "언제나 함께하자는 약속을 끝까지 지키지 못해 미안하다"며 "너는 그냥 자동차가 아니라 내 인생의 동반자이자 친구, 가족이었다"는 마지막 인사를 남겼습니다.



사연을 접한 누리꾼들도 "그 맘 이해한다", "저 정도면 정말 가족이나 다름없다", "사람도 차도 고생 많았다"며 가슴 뭉클해했습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)