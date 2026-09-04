뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"같이 할 사람 찾습니다" 인기 치솟자…"길막 민폐" 충돌

이강 기자
작성 2026.09.04 08:07 수정 2026.09.04 08:08 조회수
PIP 닫기
요즘 무더위가 조금 물러나면서 러닝하기 참 좋은 날씨죠.

특히 최근에는 기록이나 속도에 집착하지 않고 천천히 달리는 '슬로우러닝'이 인기를 끌고 있습니다.

다만, 러닝 크루들의 '길막' 논란이 되풀이되는 것 아니냐는 우려도 함께 나옵니다.

슬로우러닝은 천천히라도 꾸준히 달리자는 것에 초점을 맞춘 방식입니다.

옆 사람과 대화할 수 있을 정도의 느린 속도를 유지하는데요.

기록 경쟁에 부담을 느끼거나 부상을 걱정하는 초보자들에게 좋은 방식이죠.

그래서 최근 SNS에는 '슬로우러닝', '슬런' 등의 이름으로 함께 달릴 사람을 모집하는 게시물을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.

하지만 문제는, 단체로 천천히 달리면서 보행로나 공원 트랙을 오랜 시간 차지하면 다른 사람들의 통행을 방해할 가능성도 커진다는 건데요.

타인에게 피해를 주지 않고 본인 건강도 챙겨야 더 행복한 운동이 될 테니까요, 에티켓에 대해서도 함께 생각해 보면 좋겠습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지