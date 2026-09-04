[날씨] 당분간 선선한 초가을 공기…동해안 가끔 비

선선한 가을바람이 불어오고 있습니다.



오늘(4일) 우리나라 북쪽에 위치한 고기압을 따라서 선선한 북동풍이 불어들면서 오늘부터는 전국적으로 초가을 공기가 느껴지겠습니다.



다만 당분간 동풍의 영향으로 동해안과 제주에는 비가 가끔 이어지겠는데요.



오늘과 내일은 강원 영동과 제주를 중심으로 5~20mm의 약한 비가 가끔 내리겠습니다.



한편 오늘도 내륙 하늘은 맑은 가운데 낮 동안 자외선 지수가 매우 높겠고, 또 제주와 남해안, 영남 해안가로는 강한 바람이 불어서 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의하셔야겠습니다.



자세한 기온 살펴보시면 오늘 아침 기온 서울이 21도, 대구 22도로 선선하겠고요.



낮 기온은 서울이 29도 등 대부분 30도 가까이 오르겠지만, 습도가 높지 않아서 체감 더위는 크지 않겠습니다.



당분간 내륙은 맑은 날씨가 이어지면서 선선한 초가을 날씨 만끽하기 좋겠습니다.



(남유진 기상캐스터)