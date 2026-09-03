용혜인, 재산 4억 7천 신고…배우자 당직 급여 5년간 1억 2천

▲ 용혜인 성평등가족부 장관 후보자

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 본인과 배우자, 장남과 부모 명의의 예금과 부동산 등 4억 7,529만 원의 재산을 신고했습니다.국회에 제출된 인사청문요청안에 따르면, 용혜인 후보자 본인의 재산 신고액은 2억 3,276만 원이었습니다.용 후보자 본인 명의의 서울 영등포구 양평동 아파트 전세 임차권 6억 원, 예금 5,266만 원, 정치자금 10만 원, 사인 간 채권 3,000만 원, 금융 채무 4억 5,000만 원 등을 반영한 액수입니다.배우자는 2023년식 XM3 하이브리드 자동차(2,336만 원), 예금(1,618만 원), 사인 간 채권(2,000만 원) 등 모두 5,954만 원을 신고했습니다.용 후보자의 배우자는 기본소득당에서 핵심 당직을 맡았는데, 지난 2022년부터 2026년까지 5년 간 총 1억 2,366만 원의 급여를 받은 걸로 파악됐습니다.용 후보자의 5세 아들은 예금 891만 원을 신고했습니다.용 후보자의 아버지 신고액은 부채 1,020만 원으로, 부부 공동 명의 경기 안산 아파트 1억 5,350만 원, 2010년식 YF 쏘나타 자동차 211만 원, 예금 3,691만 원, 채무 2억 272만 원 등이 반영됐습니다.용 후보자 어머니는 경기 안산 아파트(1억 5,350만 원), 2021년식 카니발 자동차(2,274만 원), 예금(803만 원) 등 총 1억 8,427만 원을 신고했습니다.