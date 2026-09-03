[이슈빡] 13살 김주애, 후계자 내정?…트럼프 · 김정은 정상회담 이뤄질까

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 ‘SBS<뉴스헌터스>’를 정확히 밝혀주시기 바랍니다.

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■ 방송: SBS <뉴스헌터스> 월~금 ( 18:50~19:50 )

■ 진행: 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담: 조한범 (통일연구원 석좌연구위원), 안정식 (동국대 북한학과 대우교수)

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그제(9월 1일) 열린 국회 정보위 회의에서 북한 김정은 국무위원장의 딸 김주애가 사실상 후계자 '내정 단계'에 들어갔다는 소식이 알려졌습니다.

2013년생으로 올해 13세인 김주애를 일찌감치 후계자로 내정하는 이유는 무엇인지, 내부적으로는 4대 세습 구축에 속도를 내면서 밖으로는 미국과 북미정상회담에 나설 것인지, 이런 움직임이 한반도 정세에 어떤 영향을 미칠지 다각도로 짚어봅니다.



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