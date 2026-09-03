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[날씨/XR] 선선한 초가을…남해안·제주 강풍 예비특보

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작성 2026.09.03 21:32 수정 2026.09.03 21:40 조회수
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선선한 가을바람이 불어오고 있습니다.

현재 우리나라 북쪽에는 고기압이, 남쪽에는 저기압이 자리하면서 북고남저형 기압 배치가 나타나고 있습니다.

당분간은 이러한 기압계가 이어지면서 고기압을 따라 불어 드는 북동풍이 북쪽에 차고 건조한 공기를 더 끌어 내리겠습니다.

때문에 내일(4일)은 전국에서 선선한 초가을 공기를 느낄 수 있겠습니다.

다만 기압계 사이에 기압 경도력이 더 강해지면서 내일부터는 동풍이 더 강하게 불겠습니다.

이에 따라 남해안과 제주를 중심으로 강풍 예비특보가 발효 중인데요.

매우 강한 바람이 불겠고 그 밖의 전국에서도 내일 순간적으로 강한 바람이 불 때가 있어서 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다.

한편 당분간 동풍의 영향으로 동해안과 제주는 비가 내렸다 그치기를 반복하겠는데요.

내일과 모레는 강원 영동과 제주에 5~20mm의 약한 비가 가끔 내리겠습니다.

한편 내륙은 맑은 가운데 내일 낮 동안 자외선 지수가 매우 높겠습니다.

아침 기온 보시면 서울이 21도, 대구가 22도로 선선하겠고요, 낮에는 서울이 29도 등 대부분 30도 가까이 오르겠지만 습도가 높지 않아서 체감 더위는 크지 않겠습니다.

당분간 다음 주까지도 내륙은 맑은 가운데 선선한 초가을 날씨를 만끽하기 좋겠습니다.

(남유진 기상캐스터)
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