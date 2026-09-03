[날씨/XR] 선선한 초가을…남해안·제주 강풍 예비특보

선선한 가을바람이 불어오고 있습니다.



현재 우리나라 북쪽에는 고기압이, 남쪽에는 저기압이 자리하면서 북고남저형 기압 배치가 나타나고 있습니다.



당분간은 이러한 기압계가 이어지면서 고기압을 따라 불어 드는 북동풍이 북쪽에 차고 건조한 공기를 더 끌어 내리겠습니다.



때문에 내일(4일)은 전국에서 선선한 초가을 공기를 느낄 수 있겠습니다.



다만 기압계 사이에 기압 경도력이 더 강해지면서 내일부터는 동풍이 더 강하게 불겠습니다.



이에 따라 남해안과 제주를 중심으로 강풍 예비특보가 발효 중인데요.



매우 강한 바람이 불겠고 그 밖의 전국에서도 내일 순간적으로 강한 바람이 불 때가 있어서 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다.



한편 당분간 동풍의 영향으로 동해안과 제주는 비가 내렸다 그치기를 반복하겠는데요.



내일과 모레는 강원 영동과 제주에 5~20mm의 약한 비가 가끔 내리겠습니다.



한편 내륙은 맑은 가운데 내일 낮 동안 자외선 지수가 매우 높겠습니다.



아침 기온 보시면 서울이 21도, 대구가 22도로 선선하겠고요, 낮에는 서울이 29도 등 대부분 30도 가까이 오르겠지만 습도가 높지 않아서 체감 더위는 크지 않겠습니다.



당분간 다음 주까지도 내륙은 맑은 가운데 선선한 초가을 날씨를 만끽하기 좋겠습니다.



(남유진 기상캐스터)