'겸직 버티기'에 민주 곤혹…김승원은 '적극 엄호'

<앵커>



용혜인 장관 후보자가 '비례 의원 겸직'을 고집하며 사실상 '버티기'에 들어가자, 민주당은 곤혹스런 분위기입니다. 김민석 대표까지 나서 "국민의 목소리를 존중해야 한다"고 측면에서 압박했습니다 반면, 김승원 장관 후보자에 대해선 적극적으로 엄호하고 있습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 '비례대표 의원 겸직 입장'을 고수하는 데 대해 김민석 민주당 대표는 이렇게 말했습니다.



[김민석/민주당 대표 : 많은 우려와 비판이 있는 것도 듣고 있고요. 저도 하여간 깊이 생각을 하고 있습니다.]



'의원직 사퇴'를 직접적으로 요구하진 않았지만, '인사청문회 이전'이라도 판단할 수 있는 문제라며 사실상 '용 후보자의 선택'을 압박했습니다.



[김민석/민주당 대표 : 국민의 어떤 여러 가지 목소리, 판단, 이런 것은 그 자체로서 존중하면서 생각을 해볼 필요가 있다.]



민주당 지도부의 한 의원은 "김 대표가 문제의 심각성을 알고 있고, '겸직 논란'을 인사청문회 전에 정리할 필요성이 있다고 본 것"이라고 해설했습니다.



민주당에선 우려의 목소리가 이어졌습니다.



[윤건영/민주당 의원 (MBC 라디오 '김종배의 시선집중') : 이런 문제가 고약한 겁니다. 불법이냐 위법이냐, 이런 사안이 아니라, 태도의 문제, 감정의 문제잖아요.]



조국혁신당은 거대 양당이 위성정당을 만들어 비례대표직을 챙긴 왜곡된 구조 자체가 문제의 본질이라고 꼬집었습니다.



[김준형/조국혁신당 원내대표 : 소수정당이 위성정당과 연합비례란 우회로를 고민해야 하는 구조를 그대로 두면, 논란은 반복될 수밖에 없습니다.]



민주당은 용 후보자와는 달리, 김승원 법무부 장관 후보자에 대해선 일사불란하게 엄호하는 모양샙니다.



김 후보자의 '신약 청탁 의혹'에 대해 "공익적 민원 전달일 뿐"이라고 항변 중이고, 김 후보자에 대해 무혐의 아닌 기소유예의 처분이 내려진 데 대해서도 '윤석열 정권 검찰의 무리수'라고 주장하고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환·김용우, 영상편집 : 전민규, 화면제공 : 민주당티비)