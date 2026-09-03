축구협회, 지소연 향한 심판 부적절 발언 공정위 이첩

▲ 수원FC 위민과 서울시청의 WK리그 경기 중 배선영 주심에게 항의하는 지소연(10번)

대한축구협회가 최근 여자축구 WK리그 경기 도중 지소연(수원FC 위민)을 향한 주심의 부적절한 발언을 공정위원회에서 다루기로 했습니다.대한축구협회 아마심판평가협의체는 오늘(3일) 천안 코리아풋볼파크에서 회의를 열고 사안의 중대성을 감안, 심판 규정에 근거해 공정위로 이첩했습니다.이번 사안은 지난달 28일 열린 2026 WK리그 22라운드 수원FC 위민과 서울시청의 경기 도중 지소연이 주심으로부터 부적절한 발언을 들었다고 문제를 제기하면서 공론화됐습니다.당시 주심은 "해당 발언은 특정 선수를 지칭한 것은 아니며, 심판 간 대화였다"라고 해명했습니다.축구협회는 유사 사례의 재발 방지를 위한 대책을 마련하고, WK리그에서 선수와 심판을 비롯한 모든 경기 구성원이 서로를 존중하는 문화가 정착될 수 있도록 교육을 강화하기로 했습니다.(사진=한국여자축구연맹 유튜브 채널 중계 화면 캡처, 연합뉴스)