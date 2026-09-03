"삼전닉스, 전기료 25조 미리 내라"…한전 역대급 제안

한국전력공사가 삼성전자와 SK하이닉스에 향후 각각 5년치 전기요금 20조 원과 5조 원을 미리 납부하는 방안을 제안하고 세부 조건을 협의 중인 것으로 확인됐습니다.



한전은 이런 25조 원 규모의 선수금을 용인·호남 반도체 클러스터의 전력망 건설 재원으로 활용한다는 구상입니다.



한전은 최근 삼성전자, SK하이닉스에 각각 20조 원, 5조 원에 달하는 전기요금 선납을 제안했습니다.



지난해 전기요금은 삼성전자는 4조1000억 원, SK하이닉스는 9000억 원이었는데, 이를 기준으로 내년부터 향후 5년간 낼 전기요금을 추산한 겁니다.



현재 한전 고객이 선수금 명목으로 전기요금을 미리 납부하고 이에 대한 이자를 받을 수 있는 제도가 있는데,



한전은 이 제도를 대규모 자금 조달 수단으로 활용하기 위해 따로 특례를 신설하는 방안도 검토하고 있습니다.



한전은 선납한 요금에 대해 국고채 2년물 금리보다 높은 수준의 이자를 두 회사에 제안한 것으로 알려졌습니다.



이자는 현금 대신 반기 단위로 전기요금을 차감해주는 방식으로 지급하는 방안이 거론됩니다.



다만 한전은 두 회사에 전기요금 선납을 제안한 것은 맞지만 참여 여부와 이자율, 선납 규모 등 구체적인 사항은 아직 확정되지 않았다는 입장입니다.



한전의 선납 제안 배경으로는 재무 여력 악화가 꼽힙니다.



한전의 부채는 지난 6월 말 기준 210조 7000억 원으로 이에 대한 이자 비용만 하루 115억 원 수준입니다.



한전은 전기요금 선납제도가 전력망 확충이 시급한 기업과 투자 재원이 필요한 한전이 서로의 필요를 상호 보완해 줄 것으로 보고 있습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)