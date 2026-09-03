[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 강성필 전 더불어민주당 부대변인, 함인경 국민의힘 대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 조국에 與 엇갈린 반응
강성필 / 전 더불어민주당 부대변인
"민주-조국혁신당, 합당하려면 당원 지지가 먼저"
"정당의 당직까지 '이래라저래라' 하는 건 부적절"
"민주, 범여권 맏형으로서 전략적 인내해야"
함인경 / 국민의힘 대변인
"조국 '공소 취소' 관련 발언, 정치공학 떠나서 맞는 말"
양만희 / SBS 논설위원
"조국혁신당, 이 대통령 '합당' 생각 있다고 판단"
"조국 '쓴소리' 발언, 통합론 속 몸값 높이는 차별화 과정"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 강성필 "조국 발언, 국힘에 민주당 공격 소재로 쓰여" 함인경 "조국 지적, 국민 보기에 타당"
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