[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 강성필 전 더불어민주당 부대변인, 함인경 국민의힘 대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● 청탁 논란 '일파만파'
강성필 / 전 더불어민주당 부대변인
"한동훈, 김승원 사건 논란 재점화…당시 법무부 장관으로서 모순적"
"김승원 논란, 당시 영장판사 송 모 씨 팩트 확인 필요해"
"민주, '공소 취소' 굳이 밀어붙일 생각 없어"
함인경 / 국민의힘 대변인
"한동훈, 김승원 논란 정보 입수…장관 지위로 알았다면 문제 될 듯"
"김승원 기소유예, 헌법소원 제기해도 결과 달라지지 않을 듯"
"김승원 '공소 취소' 넘어가려는 꼼수 통하지 않을 것"
양만희 / SBS 논설위원
"김승원, 도의적 책임 있어…민원 전달 과정서 위법 소지 없도록 주의해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 한동훈, 김승원 청탁 의혹 '십자포화'…김승원 "무혐의 마땅…억울함 풀고 싶어"
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