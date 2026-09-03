"북, 동해안 미사일 기지 확장 공사 정황…주변 마을 철거"

▲ 북한 미사일 (자료화면)

북한이 강원 통천군 방공 미사일 기지를 확장하고 있는 것으로 보인다고 미국의 북한전문매체 NK뉴스 프리미엄 서비스 NK프로가 현지시간 2일 보도했습니다.민간 위성서비스 플래닛랩스가 통천군 인근을 촬영한 사진을 보면 지난 7월부터 통천 미사일 기지 확장 공사를 위해 기지 북쪽에 있는 마을 전체를 철거하는 정황이 포착됐습니다.이 마을은 100여 개의 주택으로 이뤄져 있습니다.기지 남쪽의 마을은 새 도로를 건설하기 위해 이보다 더 많은 주택이 철거되고 있습니다.아울러 기지 서쪽에는 약 20채의 아파트가 빠르게 건설되고 있는데 주택 철거로 거주지를 잃은 주민들을 위한 것으로 추정된다고 NK프로는 전했습니다.아울러 북한의 지방경제 발전 정책인 '20×10' 사업의 일환으로 해안선을 따라 형성된 통천 중심 도로변에는 새 공장, 병원, 아파트 건물들이 건설되고 있다고 덧붙였습니다.NK프로는 해당 미사일 기지에 구 소련이 약 60여 전에 개발한 SA-5 지대공 미사일(러시아명 S-200)이 배치된 것으로 추정된다고 설명했습니다.SA-5 미사일은 지난 2022년 북한이 북방한계선(NLL) 이남으로 쏴 속초 앞바다로 낙하한 미사일이기도 합니다.NK프로는 SA-5 미사일이 노출된 상태로 있고 노후화된 무기인 만큼 확장 공사가 마무리되면 이곳에 최신 무기가 배치될 가능성이 있다고 내다봤습니다.김정은 북한 국무위원장은 지난 2월 제9차 노동당대회에서 향후 5년간 모든 군사기지를 현대화하겠다는 계획을 발표한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)